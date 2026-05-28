A Venezia, il no al referendum sulla riforma della giustizia ha spostato il 38% dei voti verso il candidato Venturini. Nonostante il voto contrario alla riforma, il voto a Martella non è aumentato significativamente. Venturini ha ottenuto il 38% dei consensi tra gli elettori che hanno partecipato al referendum. I risultati indicano che il consenso per Venturini deriva anche da altri fattori oltre alla posizione sulla riforma.

? Domande chiave Perché il voto contro la riforma della giustizia non ha premiato Martella?. Come ha fatto Venturini a conquistare il 38% degli elettori referendari?. Quali fattori hanno spinto i veneziani a premiare l'esperienza amministrativa?. Cosa insegna questo ribaltamento elettorale ai partiti in vista del 2027?.? In Breve Il 38% degli elettori del No al referendum ha votato Venturini.. Il referendum di marzo a Venezia aveva registrato il 55% di voti contrari.. Venturini vince grazie a un bagaglio amministrativo di undici anni come assessore.. I dati Noto Sondaggi mostrano il distacco tra referendum e amministrative veneziane..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, il No al referendum sposta il 38% dei voti su Venturini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Simone Venturini, 38 anni, il ‘giovane navigato’: chi è il politico post-Dc che ha scatenato lo tsunami di VeneziaUn politico di 38 anni, noto come il “giovane navigato”, ha attirato l’attenzione a Venezia, dove si è verificato uno scontro tra partiti.

Elezioni Venezia: Venturini 51%, Martella 38,6% nella seconda proiezione Opinio per RaiNelle elezioni a Venezia, Venturini ha ottenuto il 51% delle preferenze, mentre Martella ha raggiunto il 38,6% secondo la seconda proiezione di...

Temi più discussi: Referendum: i principali risultati: Veneto in controtendenza, Treviso dà un ulteriore dispiacere a Nordio; Elezioni: a Venezia batosta al centrosinistra (che sperava di vincere al primo turno); Il caso Venezia dice (a sorpresa) che il centrodestra è in salute. Legge elettorale, no a forzature; Come il no al referendum non si è tradotto in voti alle comunali per il centrosinistra.

Tra i 16 comuni passati dal No alla vittoria del centrodestra c'è Venezia. Qui, secondo i flussi elettorali, l’87% degli elettori che al referendum avevano votato Sì ha scelto Venturini, mentre tra chi aveva votato No solo il 61% ha optato per Martella. x.com

Elezioni comunali: il referendum non ha cambiato nulla. Venezia resta al Centrodestra. Meloni: L’abbiamo sfangataIl vento del referendum non soffia sulle elezioni comunali. La vittoria schiacciante dei no alla riforma della giustizia, che era suonata come un campanello d'allarme per la maggioranza di governo, al ... firenzepost.it

I No al referendum non erano tutti voti del centrosinistraLo mostrano chiaramente i risultati delle elezioni amministrative, anche se coi paragoni diretti bisogna andarci piano ... ilpost.it