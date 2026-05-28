Un' abitudine chiamata Venezia

(per Gianfranco) Dopo molti anni, ho capito che non mi piace partecipare alle feste, devo aver maturato un tipo di ritrosia al festeggiamento collettivo, che in qualche modo mi fa sparire quando è il momento di ballare. Non il contrario di Jep Gambardella che, ne La Grande Bellezza, voleva avere il potere di farle fallire; io voglio che la festa continui e che fallisca solo rispetto a me. Al fischio finale io me ne voglio andare. Il Venezia conquista la Serie A con un turno d’anticipo, dopo un campionato decisamente strepitoso, ma la grande festa è prevista per l’8 maggio al Penzo, dopo la partita con il Palermo di Pippo Inzaghi. Quel giorno è anche l’ultimo delle preaperture della Biennale Arte, con il carico di polemiche che l’ha accompagnata già nei diversi mesi passati. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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