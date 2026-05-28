Un nuovo episodio della saga di Eternity, scritta da Alessandro Bilotta e pubblicata da Sergio Bonelli, introduce una trama bizzarra e religiosa. La narrazione si svolge all’interno di un’avventura che combina elementi paradossali e divini. La serie continua a esplorare temi complessi, mescolando aspetti fantastici e spirituali, senza ulteriori dettagli sui personaggi o eventi specifici. La pubblicazione promette di portare i lettori in un percorso narrativo ricco di sorprese e situazioni inaspettate.

Una nuova storia molto bizzarra e religiosa ci aspetta nella saga targata Sergio Bonelli. Nuovo episodio della saga di ETERNITY di Alessandro Bilotta. In LA RICERCA DI DIO AL TEMPO DEL PARADISI DEI DISCOUNT i testi di Bilotta e i disegni di Leonardo Marcello Grassi tornano a raccontare le vicende di Alceste Santacroce: cronista mondano, presenzialista, opportunista da salotto, santo e anche plurimiracolato. Eternity: La ricerca di Dio al tempo dei paradisi dei discount -©Sergio Bonelli Editore E proprio nei nuovi panni di uno che ha incontrato la grazia, Alceste non può evitare di farsi qualche domanda. Le storie di chi ha avuto rapporti con il divino trovano casa in una città come Roma e per la prima volta il protagonista di Eternity si lascia incuriosire. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Una avventura paradossale e divina ci aspetta all’interno della saga di Eternity

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