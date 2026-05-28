Un vita a servizio dei Vigili del Fuoco | onorificenza a Rino Iandolo

Un ex Capo Reparto dei Vigili del Fuoco e un’altra persona sono stati insigniti dell’Onorificenza al Merito della Repubblica. La cerimonia si è svolta in occasione di un evento dedicato ai Vigili del Fuoco di Avellino. La premiazione ha riconosciuto il servizio dedicato alla professione e alla comunità. La consegna dell’onorificenza è avvenuta in modo ufficiale, senza ulteriori dettagli su altre attività o motivazioni specifiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Onorificenza al Merito della Repubblica per l’ex Capo Reparto Pellegrino Iandolo e Maria Lepore, dei Vigili del Fuoco di Avellino. Nella mattinata di oggi, 28 maggio, il Palazzo del Governo di Avellino ha ospitato la solenne cerimonia di consegna delle benemerenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Davanti alle massime autorità civili e militari, il Prefetto Rossana Riflesso ha insignito ventidue cittadini della prestigiosa onorificenza. Tra i premiati spiccano i nomi di Pellegrino Iandolo e Maria Lepore, dei Vigili del Fuoco di Avellino in quiescenza. Già Cavaliere, Iandolo è stato Nominato Ufficiale, mentre la Signora Lepore Cavaliere Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato da S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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