un cerotto potrebbe rivoluzionare il monitoraggio delle gravidanze

Un nuovo cerotto chiamato UPatch permette di monitorare continuamente il bambino durante la gravidanza. Si tratta di un dispositivo sottile e flessibile da applicare sull’addome della donna incinta, pensato per offrire un controllo costante dello stato fetale. Il dispositivo, ancora in fase di sviluppo, mira a migliorare l’osservazione del bambino senza la necessità di esami invasivi o frequenti visite mediche. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di commercializzazione o approvazione.

Si chiama UPatch, ed è un sottile cerotto flessibile da applicare sull’addome della donna incinta, progettato per osservare in modo continuo il bambino durante la gestazione. È l’innovativo dispositivo indossabile a ultrasuoni che potrebbe rivoluzionare il monitoraggio della gravidanza, progettato da un gruppo di ricercatori e al momento ancora in fase sperimentale. Secondo gli scienziati, in futuro strumenti di questo tipo possano aiutare a individuare precocemente eventuali complicazioni, migliorando il controllo delle gravidanze a rischio e contribuendo a ridurre alcuni casi di morte fetale. Consigliati da noi Angel sound: qual è il migliore rilevatore del battito fetale? Per le mamme che non sanno aspettare fra un'ecografia e l'altra esiste l'angel sound, uno strumento per sentire il battito fetale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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