Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Da calcionews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un calciatore è stato acquistato da un club di Serie A. L’operazione si è conclusa con un trasferimento ufficiale, senza dettagli sui termini economici. La firma è avvenuta questa mattina, e il giocatore è già in ritiro con la nuova squadra. Nessun annuncio ufficiale sui tempi di presentazione o sul ruolo specifico nel team. La società ha confermato l’ingaggio tramite un comunicato breve. La sessione di mercato resta aperta fino alla fine del mese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il  calciomercato: la sessione estiva. Il  mercato  non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di  Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 28 maggio 2026. Napoli, Allegri prepara la rivoluzione: Rabiot nel mirino per il nuovo centrocampo azzurro 21:18 – Dopo Conte, il Napoli punta su Allegri: possibile assalto a Rabiot e futuro in bilico per Anguissa. La situazione... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ultime notizie calciomercato live tutte le novit224 del giorno
© Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Le ultime news di calciomercato con FABRIZIO ROMANO

Video Le ultime news di calciomercato con FABRIZIO ROMANO ???

Temi più discussi: Milan, idea Iraola quasi sfumata: ecco perché. Le news di calciomercato; Modric-Milan, perché non è (ancora) finita; Manchester United, c'è fiducia per Tonali-Ederson; Chivu-Inter, come è andato l'incontro per programmare il futuro e discutere il rinnovo.

ultime notizie calciomercato liveUltime notizie calciomercato LIVE: tutte le novità del giornoUltime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la se ... msn.com

ultime notizie calciomercato liveLIVE Milan: idea Jaissle, contatto con Pochettino. Tiago Pinto come direttore sportivo: le ultime notizie sul nuovo allenatoreUltime news di mercato sul nuovo allenatore del Milan, gli aggiornamenti in diretta sul tecnico che prenderà il posto di Allegri ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web