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Un calciatore è stato acquistato da un club di Serie A. L’operazione si è conclusa con un trasferimento ufficiale, senza dettagli sui termini economici. La firma è avvenuta questa mattina, e il giocatore è già in ritiro con la nuova squadra. Nessun annuncio ufficiale sui tempi di presentazione o sul ruolo specifico nel team. La società ha confermato l’ingaggio tramite un comunicato breve. La sessione di mercato resta aperta fino alla fine del mese.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 28 maggio 2026. Napoli, Allegri prepara la rivoluzione: Rabiot nel mirino per il nuovo centrocampo azzurro 21:18 – Dopo Conte, il Napoli punta su Allegri: possibile assalto a Rabiot e futuro in bilico per Anguissa. La situazione... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Le ultime news di calciomercato con FABRIZIO ROMANO
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