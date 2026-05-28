Notizia in breve

Un calciatore è stato acquistato da un club di Serie A. L’operazione si è conclusa con un trasferimento ufficiale, senza dettagli sui termini economici. La firma è avvenuta questa mattina, e il giocatore è già in ritiro con la nuova squadra. Nessun annuncio ufficiale sui tempi di presentazione o sul ruolo specifico nel team. La società ha confermato l’ingaggio tramite un comunicato breve. La sessione di mercato resta aperta fino alla fine del mese.