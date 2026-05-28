Notizia in breve

In tutte le primarie finora svolte, i candidati sostenuti dall'ex presidente hanno ottenuto il 100% dei voti. Le campagne sono state supportate da un ampio tesoretto finanziario, che ha permesso di coprire costi pubblicitari e organizzativi. Le strategie di raccolta fondi e le alleanze interne hanno garantito un sostegno unanime, eliminando ogni opposizione significativa all’interno del partito.