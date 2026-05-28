Trump sotto assedio | piano repubblicano per salvare i Midterm

Notizia in breve

I repubblicani stanno preparando un piano per influenzare le elezioni di metà mandato, con particolare attenzione all’impatto del rincaro della benzina sul voto. Si prevede l’uso di super-PAC per sostenere candidati nei collegi più strategici. Le domande principali riguardano come il aumento dei prezzi dei carburanti possa modificare le preferenze degli elettori e quali strategie saranno adottate per dominare le aree chiave.