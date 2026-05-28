Sono stati scoperti beni e società riconducibili a Matteo Messina Denaro, distribuiti tra vari paesi tra cui le Isole Cayman, la Svizzera, il Libano, l’Andorra, Gibilterra e il Lussemburgo. Tra le proprietà si contano circa 200 milioni di euro. La scoperta si basa su indagini che hanno individuato conti e asset riconducibili all'ex boss mafioso. La confisca riguarda beni immobili, società e conti bancari in diverse giurisdizioni.

AGI - Beni e società ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna (nelle città di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banu's): è il tesoro di Matteo Messina Denaro, trovato dalla Guardia di Finanza di Palermo, che ha arrestato tre persone e sequestrato un ammontare per oltre 200 milioni di euro. L'indagine, coordinata dalla Dda del capoluogo siciliano, ha consentito di ricostruire un imponente patrimonio frutto del reimpiego, anche attraverso società off shore, di ingenti capitali derivanti da attività di narcotraffico, prosperate, già a partire dagli anni '80, sotto l'egida di Cosa nostra trapanese e del suo boss indiscusso Matteo Messina Denaro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro: 200 milioni tra Isole Cayman, Svizzera e Libano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro: 200 milioni tra Cayman, Svizzera e Libano

Notizie e thread social correlati

Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro: sequestri per 200 milioni dalle isole Cayman alla SvizzeraUn'operazione internazionale ha portato al sequestro di beni e fondi per circa 200 milioni di euro, collegati a Matteo Messina Denaro.

Temi più discussi: Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni di euro; Palermo, trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro: sequestrati oltre 200 milioni; Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro da 200 milioni: ecco cosa contiene; Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro: 200 milioni tra Isole Cayman, Svizzera e Libano.

Matteo Messina Denaro, trovato il tesoro del boss di Mafia: sequestrati 200 milioni | Sky TG24 x.com

Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro: sequestri per 200 milioni di euro. Il denaro reinvestito in eolico, edilizia, grande distribuzione e turismo reddit

Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, oltre 200 milioni di euro in più Paesi: tre arrestiTrovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, l'ex boss di cosa nostra arrestato il 16 gennaio del 2023 e morto il 25 settembre dello stesso anno ... fanpage.it

Palermo, trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro: sequestrati oltre 200 milioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Palermo, trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro: sequestrati oltre 200 milioni ... tg24.sky.it