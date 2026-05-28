Tragedia nel Taro i vigili del fuoco | Forte corrente nel fiume

Un uomo è morto nel fiume Taro a causa di una forte corrente. I vigili del fuoco hanno riferito che il cadavere è stato trovato nella vasca di drenaggio attivo di una centrale idroelettrica, dove era finito dopo essere stato trascinato dalla corrente. I compagni dell’uomo hanno assistito alla scena e hanno chiamato i soccorsi, che hanno recuperato il corpo. La zona è stata messa in sicurezza mentre si svolgono le operazioni di recupero.

“C’era una forte corrente, i suoi compagni lo hanno visto finire nella vasca di drenaggio attivo della centrale idroelettrica”. Sono le parole di Fabrizio Finuoli, funzionario dei vigili del fuoco di Parma, che ha ricostruito le drammatiche ore delle ricerche del 21enne morto nel fiume Taro, in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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