Traffico Lazio del 28-05-2026 ore 17 | 30

Notizia in breve

Alle 17:30 del 28 maggio 2026, si registrano code sulla rete autostradale e stradale del Lazio. Traffico intenso su principali arterie, con rallentamenti e rallentamenti tra le uscite e i raccordi. Alcune aree mostrano congestioni più evidenti, con veicoli in colonna e ridotta fluidità. Nessun incidente segnalato, ma la circolazione resta rallentata in molte zone della regione.