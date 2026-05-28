Tra clown e assurdo lo spettacolo Hang Up chiude la stagione de La Ribalta
Ultimo appuntamento con la stagione teatrale de La Ribalta. Sabato 30, alle 21, e domenica 31 maggio, alle 17, sul palco del Teatro Mp va in scena lo spettacolo "Hang Up" della compagnia svizzera Les Diptik.Lo spettacoloGarlic et Dangle sono in attesa della loro reincarnazione. Appesi nei loro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Sabato 23 Maggio - h 18 . - Les Diptik La clownerie e il teatro si uniscono per creare una rappresentazione dell'assurdo sull'essere e non essere. Due anime sospese che attendono di reincarnarsi, un dialogo spiazzante e ironico facebook