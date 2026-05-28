Torino Juve il settore ospiti ai giocatori bianconeri | State dentro e perdiamo tavolino O facciamo noi cori razzisti

Il settore ospiti dello stadio ha rivolto un messaggio ai giocatori della Juventus, dicendo: «State dentro e perdiamo tavolini». La comunicazione è arrivata durante la partita, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o il contesto di questa frase. Non sono stati riportati altri commenti o reazioni ufficiali riguardo a questa comunicazione, né si è saputo se ci siano state conseguenze o interventi da parte delle autorità competenti.

Torino Juve, il settore ospiti ai giocatori bianconeri: «State dentro e perdiamo tavolini. O facciamo noi cori razzisti». Il retroscena. Il recente Derby della Mole, andato in scena nell’ultima giornata di Serie A, verrà ricordato non solo per le dinamiche del rettangolo verde, ma soprattutto per i gravi scontri verificatisi all’esterno dello stadio. Momenti di altissima tensione hanno infatti coinvolto frange delle due tifoserie e le forze dell’ordine, culminando con il ferimento alla testa di un sostenitore della Juventus durante i tafferugli. Un clima plumbeo che si è riversato inevitabilmente all’interno dell’impianto, condizionando pesantemente la preparazione delle squadre nei minuti precedenti al fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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