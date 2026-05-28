Terni blocchi stradali domenica | due processioni in contemporanea

Domenica a Terni si svolgeranno due processioni contemporaneamente, che porteranno a blocchi stradali nelle zone di Borgo Bovio e San Martino. Le vie interessate saranno completamente chiuse al traffico durante l’evento. La viabilità subirà modifiche, in particolare per chi deve attraversare viale Carducci, che sarà interessato dai provvedimenti temporanei. Sono previste deviazioni e segnali di percorso alternativi per i veicoli in transito.

? Domande chiave Quali strade saranno completamente chiuse a Borgo Bovio e San Martino?. Come cambierà la viabilità per chi deve attraversare viale Carducci?. Perché le autorità hanno dovuto emettere due ordinanze diverse?. Quali percorsi alternativi dovranno seguire gli automobilisti domenica sera?.? In Breve Blocchi a Borgo Bovio dalle 21:00 alle 22:30 per via delle Tre Venezie e via Molise.. Processione a San Martino dalle 21:30 alle 22:30 lungo via Valleverde e via Ciaurro.. Don Leopoldo Sandor e la Parrocchia Santa Maria Assunta coordinano le celebrazioni religiose.. Restrizioni stradali causate dalle sedi strette di via Carnia e via Rapisardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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