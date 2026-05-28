Tennis all' Open Crown di Dolo è tempo di quarti di finale
Al Tc Dolo si sono disputati i match dei quarti di finale dell’Open Crown, torneo con 146 partecipanti e un montepremi di 10mila euro. La giornata di giovedì 28 maggio è iniziata alle 16, con le partite che proseguono nel pomeriggio. Le sfide si svolgono sui campi del club, con giocatori che si contendono l’accesso alle semifinali.
Al Tc Dolo è giunto ai quarti di finale l’Open Crown con 146 giocatori e montepremi da 10mila euro. Nella giornata di oggi, giovedì 28 maggio, si gioca dalle ore 16 con il seguente programma.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayPietro Romeo Scomparin 2.2-Matteo Dal Zotto 2. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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