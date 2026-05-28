Tennis all' Open Crown di Dolo è tempo di quarti di finale

Notizia in breve

Al Tc Dolo si sono disputati i match dei quarti di finale dell’Open Crown, torneo con 146 partecipanti e un montepremi di 10mila euro. La giornata di giovedì 28 maggio è iniziata alle 16, con le partite che proseguono nel pomeriggio. Le sfide si svolgono sui campi del club, con giocatori che si contendono l’accesso alle semifinali.