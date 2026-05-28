La regola del plus one adottata all'evento ha causato tensioni tra gli invitati, portando alcuni a rinunciare alla partecipazione. Diversi ospiti si sono trovati in difficoltà nel dover partecipare senza accompagnatore, creando imbarazzi tra le celebrità presenti. La decisione ha influenzato la presenza di alcuni invitati, che hanno preferito non partecipare o arrivare da soli. La situazione ha evidenziato le complicazioni legate alle regole di partecipazione nelle occasioni pubbliche di alto profilo.

?? Punti chiave Perché la regola del plus one sta spingendo alcuni invitati a disertare? Chi sono le celebrità che rischiano l'imbarazzo di partecipare da sole? Dove si terrà il matrimonio ispirato allo stile di Elizabeth Taylor? Quale designer firmerà l'abito scelto per richiamare il mito cinematografico??? In Breve Matrimonio previsto per il 3 luglio presso il Waldorf Astoria di New York. Possibile abito firmato Sarah Burton o Stella McCartney ispirato a Elizabeth Taylor. Inviti riser . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taylor Swift e Travis Kelce: il galateo del sì crea tensioni tra gli ospiti

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Taylor Swift and Travis Kelce's Wedding Date (and Location!) REVEALED

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Taylor Swift e Travis Kelce, la data del matrimonio: il sì a New York il 3 luglioUna cantante molto nota e un giocatore di football professionista hanno deciso di sposarsi.

Temi più discussi: Taylor Swift e Travis Kelce, tutti i segreti delle nozze: dalla regola per single agli invitati; Taylor Swift e Travis Kelce a bordocampo in gara-3; Taylor Swift, il matrimonio è già un caso; Taylor Swift e Travis Kelce, il matrimonio: location, invitati e la regola per single. Tutti i dettagli sull'evento dell'anno.

Tra le ipotesi per la location c’è un prestigioso hotel di New York, teatro di eventi storici legati a figure come John e Jackie Kennedy e Grace Kelly #TaylorSwift #TravisKelce x.com

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