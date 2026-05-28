MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta oggi alla Sala Pirelli di Palazzo Pirelli a Milano, la cerimonia di consegna delle “Stelle della Donazione” 2026, il riconoscimento promosso da Fondazione Trapianti ETS nell'ambito del progetto dedicato alle strutture del Servizio Sanitario Regionale lombardo che si sono distinte per il proprio impegno nella promozione sul fronte della donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto. L'iniziativa, che fa parte di una progettualità più ampia che da quest'anno coinvolge anche il sistema interregionale NITp, rappresenta un momento di valorizzazione del lavoro svolto quotidianamente da professionisti, èquipe ospedaliere e coordinamenti trapianti all'interno di un sistema che costituisce una delle eccellenze della sanità lombarda e nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Stelle della donazione” agli ospedali lombardi impegnati sul fronte dei trapianti

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