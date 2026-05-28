. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 28 maggio 2026. Anticipazioni e ospiti. Splendida Cocococò. Questo il titolo scelto per la puntata di oggi, 28 maggio, che propone Il best of del varietà culturale di prima serata di Rai 3, del format originale in cui si alternano generi e performance: musica, danza, teatro, cinema, declinati privilegiando l’esibizione al racconto. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 28 maggio 2026

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