In Spagna, è in corso un’indagine su un presunto complotto volto a insabbiare il Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE). Si indaga su chi abbia organizzato una rete per proteggere i familiari di un ex leader del partito. Inoltre, sono state trovate fatture false utilizzate per coprire episodi di corruzione. Le autorità stanno analizzando i documenti e le comunicazioni relative a queste attività.

? Punti chiave Chi ha orchestrato la rete per proteggere i familiari di Sánchez?. Come sono state utilizzate le fatture false per coprire la corruzione?. Quali legami economici uniscono Zapatero al regime di Maduro in Venezuela?. Cosa hanno rivelato i file sequestrati alla sede del PSOE?.? In Breve Indagati Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías e l'avvocato Ismael Oliver.. Leire Díez arrestata lo scorso dicembre per il ruolo di facilitatore.. Indagine su 53 milioni di euro per voli verso Caracas e Maduro.. Sospetta tangente di 2 milioni di euro per i collegamenti aerei.. Il giudice Santiago Pedraz della Corte nazionale a Madrid ha avviato un’indagine per scoperchiare un presunto complotto volto a sabotare i procedimenti giudiziari che coinvolgono il Psoe e il governo spagnolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, indagine su presunto complotto per insabbiare il PSOE

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