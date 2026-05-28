Sostegno alle imprese Schifani incontra Sicindustria | La Regione a fianco di chi crea lavoro

Il presidente della Regione siciliana ha incontrato oggi il presidente di Sicindustria per discutere dello sviluppo del sistema produttivo e della crescita economica dell’isola. La Regione ha ribadito il suo impegno a sostenere le imprese che creano lavoro. La riunione si è svolta a Palazzo d’Orléans.

Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha incontrato oggi a Palazzo d’Orlèans il presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo per un confronto dedicato allo sviluppo del sistema produttivo siciliano e alla crescita economica dell’Isola. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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