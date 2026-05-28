Social recensioni video e influencer pesano sempre di più sulla scelta dei viaggiatori

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le recensioni online, i video e gli influencer influenzano sempre di più le decisioni di viaggio. Il settore del turismo in Italia registra una crescita costante, mantenendo un ruolo chiave nell’economia del paese.

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