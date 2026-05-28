Jannik Sinner è stato eliminato subito nel torneo di Parigi, perdendo 1.250 punti in classifica ATP. La sua sconfitta è avvenuta contro Juan Manuel Cerundolo. La presenza di Alcaraz, che ha dovuto interrompere il suo percorso per infortunio, ha ridotto l’impatto della sconfitta di Sinner sulla classifica.

La sconfitta di Jannik Sinner per mano di Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros costa al numero uno del mondo 1250 punti in classifica. Lo scorso anno infatti l’azzurro era arrivato in finale, e dunque l’eliminazione al secondo turno è un vero e proprio salasso, per il ranking, almeno in termini di punteggi. Parlando solo di classifica, però, lo stop così prematuro, e certo non previsto, nello Slam francese non cambia la corsa al numero uno. Il forfait di Carlos Alcaraz ha già privato di 2000 punti (frutto del titolo 2025) il suo più pericoloso rivale, dunque per quanto riguarda la prima posizione mondiale, Sinner è più che al sicuro ancora parecchie settimane, visto e considerato che Alcaraz non ci sarà nemmeno a Wimbledon e dunque perderà altri 1300 punti, conquistati dal murciano con la finale 2025 sull’erba inglese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner subito fuori a Parigi. Ecco cosa succede nella classifica Atp

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JANNIK SINNER SPIAZZATO A PARIGI: LA DOMANDA SUI SOGNI LO LASCIA SENZA PAROLE

Notizie e thread social correlati

Tegola Alcaraz, forfait anche a Wimbledon. Sinner in volo sul ranking Atp: ecco cosa succede con Parigi e Londra in vistaL’infortunio di Alcaraz ha costretto il tennista a rinunciare anche a Wimbledon, lasciando invariati i programmi di torneo.

Leggi anche: Ko Sinner a Parigi, addio Roland Garros: fuori con Cerundolo e classifica ATP a picco

Temi più discussi: Sinner, al Roland Garros 'regalo a sorpresa': big subito ko, fuori un rivale top; Roland Garros: subito fuori Medvedev, era possibile avversario Sinner; Sinner, il Roland Garros lo accoglie da re: Il primo turno Slam non è mai semplice; Roland Garros, Arnaldi batte Griekspoor e accede al secondo turno. Subito fuori Medvedev, stasera l’esordio di Sinner.

SINNER OUT DAL ROLAND GARROS Finisce male il torneo parigino di Sinner, che in vantaggio di due set a zero e per 5-1 nel terzo set è stato colto da un malore, probabilmente dovuto al gran caldo. Da quel momento ha subito 18 punti di fila da Cerun x.com

Clamoroso Sinner, si sente male ed è fuori dal Roland Garros: Devo vomitare. Cosa gli è successoIl tennis è lo sport del diavolo e la partita del Roland Garros tra Sinner e Cerundolo lo conferma. Sembrava finita, con il numero uno del mondo avanti di due set, e a un passo dalla chiusura del di ... fanpage.it

Jannik Sinner è fuori dal Roland GarrosGiovedì pomeriggio Jannik Sinner ha perso in modo inaspettato e clamoroso al secondo turno del Roland Garros, uno dei principali tornei nel tennis, contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 56 ... ilpost.it

Realisticamente, chi è la più grande minaccia per Jannik Sinner per il RG 2026 (oltre alla sua salute e ai fattori esterni) ? reddit