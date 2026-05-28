Sinner si ferma a Parigi | malore sotto il sole Cerundolo firma la clamorosa rimonta

Jannik Sinner si è fermato a Parigi a causa di un malore causato dal caldo intenso durante una partita durata oltre due ore. Dopo aver dominato, l'atleta ha accusato problemi di salute che hanno interrotto il gioco. Nel frattempo, Cerundolo ha completato una rimonta sorprendente, vincendo l'incontro.

Jannik Sinner domina per oltre due ore, poi il caldo infernale di Parigi cambia completamente la partita. Il numero uno del mondo saluta clamorosamente il Roland Garros al secondo turno dopo una battaglia di cinque set contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Una sconfitta inattesa e dolorosa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Esperto di tennis spiega le conseguenze del malore di Sinner

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Il caldo stende Sinner a Parigi. Jannik sconfitto in 5 set da Cerundolo dopo un maloreJannik Sinner è stato sconfitto in cinque set da Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros 2026.

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