Sinner si ferma a Parigi | malore sotto il sole Cerundolo firma la clamorosa rimonta

Da trentotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jannik Sinner si è fermato a Parigi a causa di un malore causato dal caldo intenso durante una partita durata oltre due ore. Dopo aver dominato, l'atleta ha accusato problemi di salute che hanno interrotto il gioco. Nel frattempo, Cerundolo ha completato una rimonta sorprendente, vincendo l'incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jannik Sinner domina per oltre due ore, poi il caldo infernale di Parigi cambia completamente la partita. Il numero uno del mondo saluta clamorosamente il Roland Garros al secondo turno dopo una battaglia di cinque set contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Una sconfitta inattesa e dolorosa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Esperto di tennis spiega le conseguenze del malore di Sinner

Video Esperto di tennis spiega le conseguenze del malore di Sinner

Notizie e thread social correlati

Il caldo stende Sinner a Parigi. Jannik sconfitto in 5 set da Cerundolo dopo un maloreJannik Sinner è stato sconfitto in cinque set da Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros 2026.

Leggi anche: Il caldo stende Sinner a Parigi. Jannik rimontato in 5 set da Cerundolo dopo un malore

Temi più discussi: Sinner si ferma per ripartire: riposo, famiglia e poi l’assalto al Roland Garros; Jannik Sinner al Roland Garros 2026: risultato e cronaca della vittoria su Clement Tabur · Tennis oggi; Allenamenti, partite, viaggi... Sinner non si ferma mai: nel 2026 ha riposato solo 14 giorni; Sinner, quando gioca a Parigi? Tabur all'esordio al Roland Garros. Il programma dei prossimi tornei e il ranking.

sinner si ferma aSinner eliminato, clamoroso a Parigi: il caldo, il malore e il vomito. Cambia tutto a un game dalla vittoria, cosa è successoImprovvisamente Jannik Sinner si è fermato. Dopo aver dominato il match contro Juan Manuel Cerundolo per due set, ed essere stato sul 5-1 nel terzo set, ad un game dalla ... ilmattino.it

sinner si ferma aSinner, malore durante la partita con Cerundolo: crampi o caldo? Non mi sento bene, devo vomitare. Medical time-out, poi il crollo e la sconfittaSinner si è fermato al terzo set, ha chiamato il medical time-out ed è andato in spogliatoio. Poi la partita è ricominciata e ha perso al terzo set ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web