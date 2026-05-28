Sinner | Non sono un robot anche io posso fallire Non avevo energia

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella partita del secondo turno a Parigi, il tennista italiano si è arreso a Juan Manuel Cerundolo. Durante il match, ha mostrato segni di stanchezza e ha riferito di aver avuto poca energia, spiegando di non essere un robot e di poter fallire. Dopo aver subito un colpo di calore, ha avuto difficoltà negli ultimi set, che hanno portato alla sua eliminazione dallo Slam francese.

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(Adnkronos) – Jannik Sinner amaro al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerundolo al secondo turno dello Slam francese, dopo aver accusato un colpo di calore che ne ha condizionato gli ultimi set. "“Nessuno è un robot. Nessuno è costruito per non fallire mai", ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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