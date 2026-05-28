A poche ore dall'eliminazione al Roland Garros, causata da un malore legato al caldo estremo, Jannik Sinner ha dichiarato che il problema principale di quel giorno era esclusivamente lui. Non ha attribuito l’incidente alle condizioni climatiche o a fattori esterni, ma ha sottolineato la propria responsabilità. L’atleta ha commentato l’accaduto senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.

A qualche ora di distanza dall’eliminazione al Roland Garros a causa di un malore dovuto al caldo estremo, Jannik Sinner ha così analizzato ciò che gli è successo. Le parole di Sinner. Puoi descrivere come ti sentivi e cosa è successo dal momento in cui eri avanti 5-1? “Ho iniziato a sentirmi molto stordito, con pochissima energia, e ho provato a chiudere il match ma non avevo forza. Nel quarto set l’ho un po’ lasciato andare per provare ad avere più energia nel quinto, ma non sono riuscito a tenere il primo game e da lì è andata in discesa. Stamattina mi sono svegliato che non stavo bene, ho cercato di tenere gli scambi corti e all’inizio colpivo molto bene, poi a un certo punto ho sbattuto contro un muro e basta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner: “Non è stato una questione di caldo o di condizioni: oggi il problema ero solo io”

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Realisticamente, chi è la più grande minaccia per Jannik Sinner per il RG 2026 (oltre alla sua salute e ai fattori esterni) ? reddit