Sinner il caldo e le ‘banche fossili’ | chissà che questo ko non apra gli occhi a qualcuno

Da ilfattoquotidiano.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner si è ritirato dal torneo del Roland Garros a causa di un malore. La partita si è interrotta quando il tennista ha mostrato segni di indisposizione, portandolo a lasciare il campo. Il suo staff ha confermato che si tratta di un problema di salute temporaneo. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali ulteriori esami o condizioni cliniche. La partita non è proseguita dopo l'interruzione.

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Mi dispiace che Jannik Sinner sia stato male e per questo sia uscito dal torneo del Roland Garros. Non posso definirmi un grande appassionato del tennis di oggi, lo ero un tempo (sai com’è, son cresciuto con the genius John McEnroe che m’ha viziato per sempre), ma non è stato bello vederlo con quella faccia e in quelle condizioni. Altri suoi colleghi, se non sbaglio, sono già stati male a Parigi per il caldo infernale e non è difficile prevedere che nei prossimi giorni se la morsa non si allenta altri ancora saranno destinati a subire la stessa sorte. Però quando ho letto la notizia mi è venuto subito un pensiero, per deformazione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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