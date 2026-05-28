Serata di follia in un bar di Novara | 28enne aggredisce un cliente e ferisce un vigile

In una serata di mercoledì in un bar di Novara, un uomo di 28 anni ha aggredito un altro cliente, poi si è scagliato contro gli agenti della polizia locale intervenuti. L’uomo è stato arrestato dopo aver scatenato il caos nel locale del quartiere Sant'Andrea.

Aggredisce un cliente e poi si scaglia contro gli agenti della polizia locale. È successo nella serata di ieri, mercoledì 27 maggio, in un bar di Novara, nel quartiere Sant'Andrea, dove un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver scatenato il caos nel locale.La lite nel localeSecondo quanto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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