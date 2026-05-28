Serata di follia in un bar di Novara | 28enne aggredisce un cliente e ferisce un vigile

Nella serata di mercoledì 27 maggio, un uomo di 28 anni ha aggredito un cliente in un bar di Novara, nel quartiere Sant'Andrea. Dopo aver colpito la vittima, si è scagliato contro gli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, ferendo anche un vigile. L’uomo è stato arrestato e portato via dalle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni delle persone coinvolte.

Aggredisce un cliente e poi si scaglia contro gli agenti della polizia locale. È successo nella serata di ieri, mercoledì 27 maggio, in un bar di Novara, nel quartiere Sant'Andrea, dove un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver scatenato il caos nel locale.La lite nel localeSecondo quanto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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