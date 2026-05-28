La Procura di Pavia ha richiesto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La verifica delle sue condizioni patologiche è la ragione ufficiale dell’incarico. La decisione arriva nel quadro delle indagini in corso sul caso. La consulenza sarà svolta da specialisti incaricati di valutare eventuali elementi di carattere mentale. La procedura si inserisce nelle attività investigative legate all’omicidio, avvenuto diversi anni fa.

Delitto Garlasco, un nuovo caso. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Le condizioni patologiche Il compito è stato affidato a Roberto Catanesi, medico psichiatra, il quale dovrà accertare «l'eventuale sussistenza» per il 37enne «di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione». E ancora «la presenza di eventuali disturbi o alterazioni di significativa rilevanza, tali da incidere sul giudizio di imputabilità, nonché il grado di correlazione con i latti contestati; l'eventuale configurabilità di una condizione di pericolosità sociale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sempio, consulenza psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. «Vanno accertate le sue condizioni patologiche»

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