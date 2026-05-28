Il 28 e 29 maggio 2026, i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord hanno indetto uno sciopero di 24 ore. Durante queste giornate, i servizi ferroviari subiranno sospensioni e variazioni. Sono previste fasce di garanzia per garantire i servizi essenziali, ma le corse potrebbero subire modifiche o cancellazioni. Le compagnie hanno comunicato le modalità di gestione delle eventuali cancellazioni e delle fasce di garanzia.

La serata di giovedì 28 e la giornata di venerdì 29 maggio 2026 si preannunciano complicate per coloro che utilizzano il treno per effettuare i propri spostamenti. Diverse sigle sindacali, infatti, hanno indetto uno sciopero nazionale generale che coinvolgerà anche il settore ferroviario. Aderiscono all'agitazione, che avrà effetti sul servizio ferroviario dalle ore 21 del 28 fino alle 21 del 29, i dipendenti di Trenitalia, Italo e Trenord. Diversi, dunque, i disagi in cui potrebbero incorrere i viaggiatori. Di seguito le fasce di garanzia e le informazioni fornite dai vari operatori circa lo sciopero di giovedì 28 e venerdì 29 maggio 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sciopero treni 28 e 29 maggio 2026: orari e fasce di garanzia

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Scioperi a maggio: date e settori coinvolti

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