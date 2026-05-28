Venerdì 29 maggio, treni, metro, scuole e strutture sanitarie potrebbero fermarsi o ridurre drasticamente le attività. Diverse sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale, coinvolgendo lavoratori di vari settori pubblici e privati. Le proteste sono state annunciate in vista di questa giornata, che si prevede possa causare disagi e cancellazioni in molte città italiane.

Venerdì 29 maggio si preannuncia una giornata ad alta tensione per trasporti e servizi pubblici in tutta Italia. Lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base coinvolgerà infatti treni, trasporto pubblico locale, aerei, scuola, sanità e numerosi altri settori pubblici e privati, con possibili ripercussioni per milioni di cittadini proprio a ridosso del ponte del 2 giugno. La mobilitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali, tra cui Cub, Sgb, Si Cobas, Usi-Cit e Adl Varese, con rivendicazioni che spaziano dai salari alla precarietà, passando per sicurezza sul lavoro, welfare e aumento delle spese militari. Treni a rischio dalle 21 del 28 maggio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sciopero 29 maggio, venerdì nero per l’Italia: treni, metro, scuola e sanità a rischio

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