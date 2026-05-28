Per il Festival di Sanremo 2027 sono stati avviati i lavori, con Stefano De Martino alla guida. Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai ha confermato all’Adnkronos che il festival potrebbe prevedere un numero ridotto di canzoni in gara. Inoltre, si ipotizza la possibilità che un artista, forse De Filippi, possa salire sul palco per una sola sera. La manifestazione si prepara a cambiare alcune modalità rispetto alle edizioni precedenti.

Lavori iniziati per il Festival di Sanremo 2027 firmato Stefano De Martino. A confermarlo all’Adnkronos è il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore. “Insieme a Stefano De Martino stiamo avviando la macchina”, spiega il direttore, “in cui stiamo definendo tutta la parte burocratica e organizzativa incluso il regolamento”. Sempre la nota agenzia stampa, aggiunge alcune indiscrezioni e retroscena sulle kermesse musicale più amata d’Italia. SANREMO 2027: MARIA DE FILIPPI CO-CONDUTTRICE? Maria De Filippi non avrebbe intenzione di perdersi il debutto alla conduzione e direzione artistica di Sanremo del pupillo De Martino, scoperto e lanciato ad “Amici” nel 2009. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SANREMO 2027: MENO CANZONI IN GARA, DE FILIPPI FORSE SUL PALCO PER UNA SERA

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