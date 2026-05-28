Sannio sotto assedio | il cinipide minaccia i castagneti campani

Notizia in breve

Il cinipide, un insetto parassita, ha colpito i castagneti nella regione del Sannio, mettendo a rischio le piante. Per contrastarlo, sono stati rilasciati insetti antagonisti come metodo di lotta biologica. Senza interventi, si teme che i castagneti possano essere gravemente danneggiati, compromettendo la produzione e l’ecosistema locale. La situazione rimane sotto osservazione e si stanno valutando le strategie di contenimento più efficaci.