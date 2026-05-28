Sannio sotto assedio | il cinipide minaccia i castagneti campani
Il cinipide, un insetto parassita, ha colpito i castagneti nella regione del Sannio, mettendo a rischio le piante. Per contrastarlo, sono stati rilasciati insetti antagonisti come metodo di lotta biologica. Senza interventi, si teme che i castagneti possano essere gravemente danneggiati, compromettendo la produzione e l’ecosistema locale. La situazione rimane sotto osservazione e si stanno valutando le strategie di contenimento più efficaci.
? Domande chiave Come può il rilascio di un insetto salvare i castagneti? Quali rischi corre il territorio senza la protezione dei castagni? Chi deve finanziare gli interventi urgenti per i produttori locali? Perché l'attacco del cinipide minaccia lo spopolamento dei borghi montani??? In Breve Rilascio del Torymus sinensis come antagonista naturale per contrastare l'insetto nei boschi. Monitoraggio regionale attivo nelle aree montane del Taburno, Matese e Partenio. Rischio di dissesto . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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