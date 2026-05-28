Sandoz celebra 80 anni di antibiotici spina dorsale della medicina moderna ?
Sandoz ha festeggiato oggi 80 anni di produzione di antibiotici in Europa, con un evento pubblico a Kundl, in Austria. La società è specializzata in farmaci a brevetto scaduto, equivalenti e biosimilari. La celebrazione segna otto decenni di attività nel settore farmaceutico, concentrandosi sulla produzione di antibiotici, che rappresentano una parte fondamentale della medicina moderna. La compagnia ha iniziato la sua produzione su larga scala in Europa nel 1943.
Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - Sandoz, leader globale nei farmaci a brevetto scaduto, equivalenti e biosimilari, celebra oggi 80 anni di produzione su larga scala di antibiotici in Europa con un importante evento pubblico a Kundl, in Austria. L'evento riunisce relatori di alto livello provenienti da politica, accademia e settore della difesa. Tra i partecipanti figurano il Segretario di Stato Elisabeth Zehetner (ministero austriaco degli Affari Economici), il Governatore del Tirolo Anton Mattle, il Tenente Generale Harald Vodosek (Forze armate austriache), Ulrike Holzgrabe (Università di Würzburg), Jonathan Toomey (Coalition for a Prosperous America) e Frank Van Trimpont (European council of disaster medicine). 🔗 Leggi su Iltempo.it
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