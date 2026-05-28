Sandoz celebra 80 anni di antibiotici spina dorsale della medicina moderna ?

Notizia in breve

Sandoz ha festeggiato oggi 80 anni di produzione di antibiotici in Europa, con un evento pubblico a Kundl, in Austria. La società è specializzata in farmaci a brevetto scaduto, equivalenti e biosimilari. La celebrazione segna otto decenni di attività nel settore farmaceutico, concentrandosi sulla produzione di antibiotici, che rappresentano una parte fondamentale della medicina moderna. La compagnia ha iniziato la sua produzione su larga scala in Europa nel 1943.