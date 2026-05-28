Sagra della ciliegia di Lari

Da pisatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 68ª edizione della Sagra della Ciliegia IGP di Lari si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno e dal 6 al 7 giugno. È una delle sagre più antiche della Toscana dedicata alla ciliegia. L’evento si tiene in diverse giornate, coinvolgendo il centro del paese con bancarelle, degustazioni e spettacoli. La manifestazione si ripete annualmente, attirando visitatori e appassionati del frutto. La festa si svolge nel rispetto delle tradizioni locali.

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Arriva alla 68ª edizione la Sagra della Ciliegia IGP di Lari, una delle più antiche della Toscana: l'appuntamento quest'anno è per le giornate del 30-31 maggio e dell’1-2 e 6-7 giugno.Protagonista dell’evento è la varietà autoctona della ciliegia, coltivata sulle colline pisane e apprezzata per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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