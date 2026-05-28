Durante una partita di tennis, l'allenatore di una giocatrice si è allontanato dal box mentre il match era in corso. La giocatrice ha riferito che il suo coach non stava bene e le aveva detto che poteva andarsene, cosa che ha poi fatto. La decisione di allontanarsi non è stata una sorpresa, poiché si era già parlato di questa possibilità prima dell'inizio del match.

Ha fatto check-out da Parigi subito o quasi, Elena Rybakina. La numero 2 al mondo ha salutato Parigi al secondo turno, battuta dall'ucraina Yuliia Starodubtseva e concludendo così non proprio nel migliore dei modi la stagione su terra battuta. Ad ogni modo, però, Rybakina ha vissuto una conferenza stampa caratterizzata soprattutto dalle domande sul coach, Stefano Vukov, allontanatosi dal box a partita in corso: "Mi ha detto che avrebbe potuto andarsene. E se n'è andato". La russa naturalizzata kazaka ha risposto stizzita alla domanda sull'episodio col coach, già inquinato in passato dalla sospensione per violazione del codice di comportamento nei confronti della tennista, che lo ha poi richiamato in squadra: "Vukov era presente alla partita, ma se n'è andato perchè si era sentito davvero male negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rybakina e la "fuga" di Vukov: "Non stava bene. Mi ha detto che poteva andarsene. E se n'è andato"

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