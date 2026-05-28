Al RiminiWellness si è registrata una lunga fila allo stand di Ronnie Coleman, noto come ‘The King’ del bodybuilding. Centinaia di persone si sono accalcate per incontrarlo, aspettando in piedi sotto il sole o all’interno dei padiglioni. L’atmosfera era carica di entusiasmo, con molti che scattavano foto o chiedevano autografi, mentre Coleman si muoveva tra la folla, salutando e sorridendo.

Rimini, 28 maggio 2026 – C'è un boato che fa tremare i padiglioni della Fiera. Non è solo la musica a tutto volume o il frastuono dei pesi lasciati a terra, ma l'energia pulsante del popolo della ghisa, radunato al Rimini Wellness. L'epicentro di questo terremoto è senza dubbio lo stand Panatta. Lì si snoda una fila interminabile. Non si contano i minuti di attesa, i metri di coda si perdono a vista d'occhio mescolando colossi scolpiti, giovanissimi alle prime armi e veterani delle palestre. Tutti aspettano il proprio turno per una stretta di mano, una foto, o solo per poter dire: "Io l'ho visto". L'oggetto di questa vera e propria venerazione laica è un gigante, che distribuisce sorrisi e firma autografi senza sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ronnie Coleman al RiminiWellness, lunghe file allo stand per vedere ‘The King’

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Bodybuilder Before and After Retirement..| Ronnie Coleman | Paul Dillett

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