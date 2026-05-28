Ronnie Coleman al Rimini Wellness lunghe file allo stand per vedere ‘The King’

Notizia in breve

Al Rimini Wellness si sono formate lunghe file presso lo stand dedicato a Ronnie Coleman, noto come ‘The King’. La presenza dell’ex bodybuilder ha attirato numerosi visitatori, desiderosi di incontrarlo e scattare fotografie. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza, senza incidenti segnalati. La partecipazione ha coinvolto appassionati di fitness e fan di Coleman, che si sono radunati per assistere alle sue apparizioni e alle sessioni di autografi.