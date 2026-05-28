Ronnie Coleman al Rimini Wellness lunghe file allo stand per vedere ‘The King’
Al Rimini Wellness si sono formate lunghe file presso lo stand dedicato a Ronnie Coleman, noto come ‘The King’. La presenza dell’ex bodybuilder ha attirato numerosi visitatori, desiderosi di incontrarlo e scattare fotografie. L’evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza, senza incidenti segnalati. La partecipazione ha coinvolto appassionati di fitness e fan di Coleman, che si sono radunati per assistere alle sue apparizioni e alle sessioni di autografi.
Rimini, 28 maggio 2026 – C'è un boato che fa tremare i padiglioni della Fiera. Non è solo la musica a tutto volume o il frastuono dei pesi lasciati a terra, ma l'energia pulsante del popolo della ghisa, radunato al Rimini Wellness. L'epicentro di questo terremoto è senza dubbio lo stand Panatta. Lì si snoda una fila interminabile. Non si contano i minuti di attesa, i metri di coda si perdono a vista d'occhio mescolando colossi scolpiti, giovanissimi alle prime armi e veterani delle palestre. Tutti aspettano il proprio turno per una stretta di mano, una foto, o solo per poter dire: "Io l'ho visto". L'oggetto di questa vera e propria venerazione laica è un gigante, che distribuisce sorrisi e firma autografi senza sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
A 61 anni, la tragedia di Ronnie Coleman è straziante
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