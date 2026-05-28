Roma con Dybala sei più forte | con l’argentino in campo per almeno 45? i giallorossi viaggiano a quasi due punti di media

La Roma torna in Champions League dopo 7 anni e, tra il merito corale di un gruppo che è riuscito a seguire alla lettera la guida del condottiero Gasperini, una nota particolare va sicuramente a Paulo Dybala. Non è stata una stagione particolarmente fortunata per la Joya, che ha saltato praticamente tutta la stagione a causa dell’operazione al ginocchio che lo ha tenuto fuori dal campo da inizio febbraio fino alla fine di aprile, ma nelle partite che ha giocato, soprattutto quelle del finale di stagione, ha sempre lasciato il segno. La solita luce in campo, una certezza per la Roma, una bellezza per gli occhi degli appassionati che lo vedono giocare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Santo Mile. Santo Dybala. Ma tu Mister sei completamente pazzo. 1 anno alla Roma e ci porti in Champions, benedetto il giorno in cui hai messo piede a Roma #VeronaRoma #ASRoma #Gasperini x.com

Dybala rinnova con la Roma? Per i bookie adesso cambia tutto: le quotePrima del derby vinto con la Lazio le parole di Dybala avevano fatto rumore: potrebbe essere il mio ultimo derby in maglia giallorossa. In poche settimane però tutto è cambiato, tanto che gli agenti d ... tuttosport.com

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Rinnovo Dybala: parti vicine ma attenzione al TottenhamDybala ha scelto di posare il progetto Roma con Gasperini ma ancora non c'è alcuna firma sul rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. siamolaroma.it