Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno di Roland Garros a causa di problemi fisici. Ha perso contro un avversario che ha vinto la partita con un punteggio di tre set a due. La partita è durata più del previsto, e le difficoltà fisiche di Sinner hanno influenzato l’esito dell’incontro. La competizione continua con altri incontri, mentre il giocatore dovrà affrontare eventuali controlli e recuperi.

Cereundolo ne approfitta e vince tre set a due. Il tennis è lo sport del diavolo ed oggi ne abbiamo avuto la conferma. Tutto sembrava andare per il verso giusto, primi due set il solito Sinner con un Cerundolo spettatore e pronto alla resa. Terzo set sembrava essere una formalità e quando il numero uno al mondo, è andato a servire sul 5-4 la fine della partita sembrava certa. Questo sport però è imprevedile, complice il caldo, complice i soliti problemi fisici che spesso accompagnano Sinner, la partita si trasforma in un incubo. Il terzo set, diventa un continuo stop, Sinner vomita, chiede l’intervento del medico e Cerundolo, ne approfitta e si aggiudica il set 7 a 5. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Roland Garros: Sinner bloccato da problemi fisici, esce al secondo turno

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