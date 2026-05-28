Matteo Berrettini ha battuto Arthur Rinderknech in tre set nel secondo turno di Roland Garros, avanzando al terzo. Sul campo centrale Philippe-Chatrier, l’azzurro ha vinto con punteggi che hanno confermato la sua superiorità. Rinderknech, numero 22 del seeding, non è riuscito a contrastare la pressione di Berrettini, che ha concluso l’incontro senza perdere un set. La vittoria consente all’italiano di proseguire nel torneo parigino.

Ottima prestazione di Matteo Berrettini nella sessione serale del Roland Garros. Sul campo centrale Philippe-Chatrier, l’azzurro ha superato il francese Arthur Rinderknech, numero 22 del seeding, conquistando l’accesso al terzo turno del torneo parigino. Il tennista romano si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 al termine di una gara gestita con autorità e solidità, senza concedere particolari occasioni all’avversario. Prestazione convincente Berrettini ha mostrato grande efficacia al servizio e continuità negli scambi, controllando il match fin dalle prime battute e mantenendo sempre il comando del gioco. Con questa vittoria l’azzurro prosegue il suo percorso al Roland Garros, confermando buone sensazioni sul piano fisico e tecnico in uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Roland Garros, l'Italia si aggrappa anche a Berrettini: battuto Rinderknech 3-0

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