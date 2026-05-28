Rischio per la sicurezza | il questore chiude temporaneamente un locale del Villaggio Trieste
Un locale pubblico nel quartiere Trieste, a Latina, è stato chiuso temporaneamente per sette giorni. La sospensione della licenza è stata decisa dal questore dopo un’indagine avviata a seguito di un intervento degli agenti della volante. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, senza ulteriori dettagli sulla natura delle irregolarità riscontrate. La chiusura si è resa necessaria in via precauzionale, in attesa di ulteriori verifiche.
Licenza sospesa e chiusura temporanea per un locale pubblico del quartiere Trieste, a Latina. Il provvedimento, della durata di sette giorni, è stato emesso dal questore Fausto Vinci dopo una complessa attività istruttoria avviata in seguito a un intervento degli agenti della squadra volante. I. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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