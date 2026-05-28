Rischio per la sicurezza | il questore chiude per sette giorni un locale del Villaggio Trieste
Il questore ha disposto la sospensione della licenza e la chiusura temporanea di un locale pubblico nel quartiere Trieste di Latina per sette giorni. Il provvedimento è stato adottato dopo un’attività istruttoria avviata in seguito a un intervento della squadra volante.
Licenza sospesa e chiusura temporanea per un locale pubblico del quartiere Trieste, a Latina. Il provvedimento, della durata di sette giorni, è stato emesso dal questore Fausto Vinci dopo una complessa attività istruttoria avviata in seguito a un intervento degli agenti della squadra volante. I. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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