Rischio calore eccessivo | la Toscana anticipa il divieto di lavorare nelle ore più calde
Il 28 maggio, la Toscana ha firmato un'ordinanza che anticipa il divieto di lavoro durante le ore più calde a causa dei primi caldi afosi arrivati prima di giugno. L'ordinanza prevede restrizioni per chi lavora all'aperto o in ambienti esposti al sole, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati all’eccessivo calore. Non sono state specificate le misure precise o le fasce orarie interessate.
I primi caldi afosi, ma arrivati prima ancora dell'inizio di giugno, hanno convinto il presidente della Regione Eugenio Giani a firmare oggi, 28 maggio, un'ordinanza che contiene una serie di indicazioni per ridurre i rischi per i lavoratori costretti a lavorare all'aperto o in ambienti esposti a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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