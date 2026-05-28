Riminiwellness le proteine del latte per un recupero più rapido
Durante RiminiWellness è stato annunciato che le proteine del latte vengono utilizzate per favorire un recupero più rapido nel settore del fitness. Inalpi ha comunicato di essere impegnata su due fronti, concentrandosi sia sul benessere delle persone sia sulla produzione di proteine del latte. La presentazione si è concentrata sull’utilizzo di questi componenti per migliorare i tempi di recupero post-allenamento.
Invernizzi Ad Inalpi: "Azienda impegnata sui due fronti. Il benessere delle persone tramite la scelta delle migliori materie prime, e il benessere del pianeta tramite buone pratiche sul riciclo dell'acqua e l'incentivo ai produttori ad essere sostenibili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Riminiwellness, le proteine del latte per un recupero più rapido
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