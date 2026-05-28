Riminiwellness, le proteine del latte per un recupero più rapido

Notizia in breve

Durante RiminiWellness è stato annunciato che le proteine del latte vengono utilizzate per favorire un recupero più rapido nel settore del fitness. Inalpi ha comunicato di essere impegnata su due fronti, concentrandosi sia sul benessere delle persone sia sulla produzione di proteine del latte. La presentazione si è concentrata sull’utilizzo di questi componenti per migliorare i tempi di recupero post-allenamento.