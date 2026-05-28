Quattro persone, due con il volto travisato e armate di pistola, sono entrate in una villetta di Mogliano intorno alle 21:30. Hanno ingannato gli anziani residenti, minacciandoli, e hanno sottratto una catenina dal collo di un uomo di 83 anni. La rapina si è svolta in modo violento, con i malviventi che hanno agito con l’inganno e con armi da fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

MOGLIANO (TREVISO) - Serata da incubo in via Bianchi a Mogliano. Ieri verso le 21,30 quattro persone, due col volto travisato armati di pistola, si sono introdotte nella villetta dove risiede una coppia di anziani marito e moglie, lui 86 anni e lei 83enne. Dopo aver scavalcato la recinzione si sono avvicinati alla porta d’ingresso probabilmente facendosi aprire con l’inganno. Una volta all’interno dell’abitazione, i quattro hanno puntato le armi verso la coppia a quel punto terrorizzata. Li hanno minacciati facendoli sedere sul divano: cercavano soldi e preziosi. La ricostruzione di quanto accaduto è frammentaria: uno dei rapinatori si è però avvicinato all’anziana strappandole la catenina d’oro dal collo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rapinatori in casa armati di pistola, entrano con l'inganno e minacciano i due anziani: strappata la catenina dal collo dell'83enne

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