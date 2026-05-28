Il Rally Due Valli tornerà con il percorso lungo, ripristinato dopo l’ultima edizione del 2019. Tra le novità, ci sono alcune prove speciali che non si disputano da 26 anni. Il percorso subirà modifiche rispetto all’ultima edizione, anche per includere le nuove prove speciali e aggiornare le tappe. La manifestazione si svolgerà secondo il programma annunciato, con un ritorno alle prove storiche e l’introduzione di alcune novità lungo il percorso.

? Punti chiave Quali sono le nuove prove speciali che tornano dopo ventisei anni?. Come cambierà il percorso rispetto all'ultima edizione del 2019?. Dove si svolgeranno le sfide notturne di venerdì sera?. Cosa prevede l'iniziativa sociale per i ragazzi diversamente abili?.? In Breve Percorso CIAR di 144,16 km con 13 prove speciali tra venerdì 5 e sabato 6 giugno.. Iniziativa Rally Therapy a Cerro Veronese per ragazzi disabili venerdì dalle 10 alle 16.. Ritorno della prova in Valpolicella dopo 26 anni dalla scorsa edizione del 2000.. Arrivi in Piazza Bra sabato verso le 17 per Coppa di Zona e 20:15 per CIAR.. Il 44° Rally Due Valli parte dal cuore di Verona con il programma ufficiale presentato nella sede della Seven Car di via Flavio, confermando l’appuntamento sportivo dal 4 al 6 giugno prossimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally Due Valli: torna il percorso lungo dal 2019, ecco il programma

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