Raffaella Scuotto nega di essere fidanzata | il chiarimento dopo le voci del trono a Uomini e Donne

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Raffaella Scuotto smentisce un nuovo legame sentimentale. Il chiarimento dopo le voci di un suo approdo sul trono di Uomini e Donne: "Sono single, pensavo si capisse". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Uomini e Donne anticipazioni: Raffaella Scuotto verso il trono

Uomini e Donne, Marco si inginocchia e chiede a Cinzia di essere la sua fidanzata dopo la segnalazione di un’altra donnaNella puntata di Uomini e Donne trasmessa il 30 aprile, Marco si è inginocchiato davanti a Cinzia per chiederle di diventare la sua fidanzata.

Si parla di: Ainett Stephens: Mia mamma e mia sorella rapite in Venezuela | Arrivai in Italia come.

raffaella scuotto raffaella scuotto nega diRaffaella Scuotto nega di essere fidanzata: il chiarimento dopo le voci del trono a Uomini e DonneRaffaella Scuotto smentisce un nuovo legame sentimentale. Il chiarimento dopo le voci di un suo approdo sul trono di Uomini e Donne: Sono single ... fanpage.it

raffaella scuotto raffaella scuotto nega diUomini e donne, Raffaella Scuotto e quella foto che depista i fans, lei frena: Sono singleL'ex corteggiatrice ha condiviso sui social uno scatto di un ragazzo con un mazzo di fiori e monta il caso di una possibile relazione in corso ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web