Un ciclista in sella a una bici elettrica ha perso il controllo e ha sfondato il lunotto di un’auto parcheggiata su Corso Campano a Qualiano. L’incidente è avvenuto mentre cercava di evitare un’auto in transito. L’uomo è rimasto ferito e portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Per evitare un’auto in transito perde il controllo della bici elettrica e sfonda il lunotto di una vettura parcheggiata: ferito un uomo. Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi su Corso Campano, a Qualiano, dove si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un uomo a bordo di una bici elettrica. Secondo le prime ricostruzioni raccolte sul posto, il ciclista – al momento ancora ignoto – avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo nel tentativo di scansare un’auto in transito. Nel compiere la manovra, l’uomo è finito violentemente contro una vettura parcheggiata lungo la carreggiata. L’impatto è stato particolarmente forte: il ciclista avrebbe infatti battuto violentemente la testa contro il vetro posteriore dell’auto, sfondando completamente il lunotto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, grave incidente su Corso Campano: ciclista finisce contro un’auto in sosta

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