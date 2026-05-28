Una redazione di giornalisti sta seguendo in tempo reale l’evento RiminiWellness, in corso alla Fiera di Rimini dal 28 al 31 maggio. La squadra di QS Quotidiano Sportivo e QN Sport Studio si trova sui padiglioni, osservando e raccontando le attività e le novità del settore fitness, sport e benessere presenti in fiera. La presenza sul posto permette di aggiornare costantemente sulle iniziative e gli incontri in programma.

Rimini, 28 maggio 2026 – Le testate del network QN scendono in campo a RiminiWellness, l’appuntamento di riferimento assoluto per il mondo del fitness, dello sport e del benessere, in programma alla Fiera di Rimini dal 28 al 31 maggio. Per l'occasione, QN Quotidiano Nazionale, QS Quotidiano Sportivo e il mensile QS Sport Magazine creeranno, all’interno dell’area Hall Sud - stand O13, QN Sport Studio, uno spazio editoriale dove giornalisti e telecamere lavoreranno nel cuore della manifestazione per catturare l'energia dell'evento e dare voce ai suoi protagonisti. Un palcoscenico per i protagonisti del settore. Lo spazio di QN Sport Studio ospiterà un palinsesto di interviste e approfondimenti quotidiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - QS Quotidiano Sportivo a RiminiWellness con QN Sport Studio: una redazione in fiera per raccontare il benessere in tempo reale

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